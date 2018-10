HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | Marek Sadamaga hubases foodie kohtumispaigas pitsa ja hommikuse õllega  

"Hommikusöök staariga"; Gourmet Club; Marek Sadam; Anu Saagim; Imre Kose Tatjana Iljina

Marek usub, et on elus palju muutunud, et ta oskab oma elu paremini seada. “Ma hoian eraelus madalat profiili. Jalutan linnas, sõidan takso või trammiga. Ma jälgin küll palju inimesi, nende reageeringuid, sealt ma oma esinemiseks materjali, tüüpe ammutan. Ma võin ka seltskonnas tekitada ebameeldiva olukorra, mitte pahatahtlikult, tahan näha, kuidas reageeritakse. Väljas käin väga kindlate inimestega, kellega tunnen ennast hästi. Mulle ei meeldi suur seltskond.”

Raamatus on tema laulude sõnad ja mõtted ning mälestused, mis teda nende konkreetsete lauludega seovad. “Seda raamatut ei saa ahmida. Need lood on ühekaupa lugemiseks. Need peatavad su rutu. Mareki päriselt juhtunud hetkedes, kohtumistes ja lahkumistes, unistustes ja mälupiltides on kahtlematult palju siirust, mis nüüdsel ajal ehk ootamatu ja haavatav. Eks turritavad okkadki on aastatega üha enam leebelt pea ligi, kuklasse kinni köidetud. Värvikas ja tähelepanelik jutustamisviis on läägeks muutumise eest kaitstud paraja peotäie eneseirooniaga. Võiks ju öelda, et Marek laseb vaadata enda sisse, aga ei, lugeja lahkab oma elu,” võib raamatu tagakaanelt leida näiteks Margus Saare kommentaari loetu kohta.