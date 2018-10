Elekter pistis uhke hoone põlema: juhtmed särisesid, kui lausleekides Väimela mõisa kustutati 

Põleng sai alguse Võrumaa ühe kauneima häärberi vasaku tiiva vahelaest. Päästjate tulles põles kogu hoone ülemine korrus ning leegid lõid katusest välja. Kiiret kustutamist takistas hoones olnud elekter, mille väljalülitamiseks tuli kohale kutsuda spetsialist. Samas kinnitab Võrumaa kutsehariduskeskuse direktor Tanel Linnus, et kui möödunud aastal Riigi Kinnisvara aktsiaseltsile hoonet üle anti, siis selles elektrit ei olnud. Õigemini: vool oli vaid peahoone ukse juures olevas elektrikilbis. „See on minu jaoks mõneti üllatav, et põleng võis elektrist alguse saada.“