Metsas kuuli saanud Taimo süüdistab politseinikke saamatuses: politsei on rahva abiks loodud, mitte ülbitsemiseks 

"Tahtsime siis minna küsima, et kas tema siis kutsus või mis see probleem on, aga sinnani ei jõudnudki. Enne tuli rakett," ütles Taimo.

Taimo ja Eimar on mõlemad jahimehed ning tegelikult varem korra meediasse sattunud seoses kohalikus jahiseltsis tekkinud tüliga, kus neid süüdistati muu hulgas salaküttimises. Jahiseltsiga käidi pikalt kohut, kuid konkreetseid tõendeid rikkumiste kohta pole. Käesoleva loo seisukohalt on oluline, et Taimo ja Eimar on jõrmid mehed, tunnevad relvi ega karda niisama pauku.

"Arvasin seda, et eks ta tahab teist raketti kindlasti veel lasta, et eks see raketipüstol tuleks ta käest ära võtta siis, et ta enam nii ei teeks. Ja siis lisasin vähe sammu ja läksin sinnapoole ja jõudsin temani. Aga siis tema ei laadinud enam raketipüstolit, vaid üks vöökott või selline üle kaela kott, võttis selle, viskas üle õla maha ja krabas sealt püstoli ja siis hakkas sellega laskma," rääkis Taimo.

"Mina jooksin sinna, aga ega ma ei saanud enam haarata, enne olid minul kuulid küljes juba, siis sain mina alles haarata. Ja siis püstol tal vist kiilus kinni, nad räägivad. Ja siis üks püstol oli minu käes ja siis sai teda veel maadelda ja suruda," sõnas Taimo.

"Aga siis, nagu see mõte järgi jõudis, nii ma kargasin talle kallale. Rabasin selle püstoli käest ära, see hetkega oli minu käes. Siis muidugi löök näkku, see lõi ta pikali. Ja siis nii kaua ma tampisin teist, kui sain ta nähtavale, ta käed. Ma võin iga hetk seal kuuli saada, seal valikut mul ei olnud lihtsalt," nentis Eimar.

"Eks oli ikka mõni rusikalöök ka, jah, mis seal ikka salata, kuidas sa tast ikka jagu saad," tunnistas Taimo.

"Esimesed paugud, nagu ma sain aru, läksid mööda, ma mõtlesin lihtsalt, et mingi stardipüstol on. Aga siis olid sellised tulised jutid. Aga siis see tunne oli niivõrd üleval, et see on elu ja surma koht, mina arvan. Pärast siis, kui juba ta seal maas oli, siis nagu tõstsid pluusi üles, siis vaatasid, kõhus on auk sees ja verd jookseb," rääkis Taimo.

Kui Härna kohale jõudis, hoidis poeg kõhust kinni ja ütles, et vist peab kiirabi kutsuma: "Pärast seda langes ta maha."