Türgi võimude ametlik järeldus: saudid tapsid Jamal Khashoggi kägistades 

Saudid muutsid enda versiooni ajakirjanikuga juhtunust korduvalt, väites algul, et mees lahkus nende juurest elusana, siis tunnistades, et ajakirjanik on surnud, kuid muutus agressiivseks ja hukkus kakluse käigus. Türgi võimud on kogu aeg kinnitanud, et mees tapeti ning et tema surm oli ettekavatsetud. Vahetult enne Khashoggi saabumist ilmus saatkonda 15 kahtlast ametnikku. Üks neist on kunagi töötanud saudi kroonprintsi alluvuses, üks aga oli väidetavalt kohtuarst, kellel oli kaasas luusaag, millega õnnetu dissidendi laip pärast tükkideks lõigati.