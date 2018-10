Dmitri Jegorov | Kuidas parandada Eesti maksusüsteemi? ()

Lähenevate riigikogu valimiste eel kerkib uusi maksumõtteid nagu seeni pärast vihma. Enne kui tõttame uusi makse kehtestama või seniseid langetama, võiksime vaadata, millised probleemid on olemasolevate maksudega ja kuidas neid lahendada. Meil on maksukeskkonnas endiselt üht-teist (edaspidi toodud loetelu pole seejuures ammendav), mis ei toimi üldse või ei toimi enam nii, nagu see alguses mõeldud oli. Uute maksumõtete puhul on aga oluline, et enne „seksikate“ valimislubaduste väljakäimist oleks ka lahendatav probleem hästi sõnastatud. Lähtugem Einsteinile omistatavast tsitaadist: „Kui mul on tund aega probleemi lahendamiseks, siis ma kulutaksin 55 minutit probleemist arusaamisele.“

Ameerika mainekas mõttekoda Tax Foundation hindab igal aastal maailma maksusüsteemide konkurentsivõimet ja on Eesti maksusüsteemi paigutanud juba viis aastat järjest maailmas esikohale. See ei tähenda veel, et meie maksusüsteemiga on kõik kõige paremas korras ja saaksime loorberitele puhkama jääda.

Eesti on üks väheseid riike Euroopa Liidus, kus puudub kinnisvaramaks. Ka meil kerkib selleteemaline arutelu aeg-ajalt üles. Kinnisvaraomaniku esmane reageering on kindlasti vastuseis – uut maksu ei taha ju keegi. Pealegi võiks meil sama rolli üsnagi edukalt täita maamaks. Enne kinnisvaramaksust rääkimist peaksimegi senise maamaksu korda tegema ja maksustamise tegelike oludega vastavusse viima. Ka riiklikud andmebaasid ei võimalda praegu kinnisvaramaksu sisseviimist ega haldamist.

Maamaks on muidu selge, lihtne ja loogiline. Ent maa maksustamishinnad pärinevad meil 2001. aastast ja tähistavad varsti oma 18. sünnipäeva. Selle ajaga on Eesti kinnisvaraturg teinud tohutu hüppe, hinnad on piirkonniti muutunud mitu korda ja välja on arendatud uued elamu- ja äripiirkonnad. Eesti inimene armastab sellegipoolest endiselt oma raha ennekõike kinnisvarasse investeerida. Maa maksustamise põhimõtetes on tehtud üks suurem muudatus ja see puudutab kogu Eestis kodualusele maale maksuvabastuse andmist 2013. aastal.

Inimene ei pea maamaksu tasuma maa eest, millel asub tema rahvastikuregistrijärgne kodu. Kogu muu kinnisvara eest – suvila, metsamaa, lastele ostetud korter jms – tuleb maksu maksta, ja pahatihti on see maks kõrgem, kui enne 2013. aastat mitme objekti eest kokku. Paradoksaalselt on kohalikud omavalitsused maksumäära tõstnud ja nii laekub nendele maamaksu kokku rohkem kui enne maksuvabastuse sisse seadmist. Kui enne maksti kodu ja suvila eest mõõdukalt, siis nüüd kodu eest ei maksta, aga suvila eest makstakse topelt või rohkemgi. Probleem, mida üritati lahendada, oli muidugi olemas ja see seisnes maamaksu lae puudumises, mistõttu tekkis mõnel inimesel küsimus, kas mõistlikum oleks oma varast hoopis loobuda.

Maamaksu maksavad ka kõik ettevõtted ja seega on see ka oluline sisend ettevõtlusele. Ettevõtjate kulud maamaksule on maksumäära tõusu tõttu kasvanud. Kokkuvõttes võis see tõsta nende toodangu lõpphinda ja väiksemal või suuremal määral maksab selle kinni seesama koduomanik, kes on saanud maksuvabastuse.

Samuti võib maksumäär mitte-elamumaale olla ühesugune, arvestamata, kas seal kasvatatakse metsa või näiteks teravilja. Metsamaa pealt tulu teenimine võib võtta aastakümneid, põllumajandusmaa peaks aga tulu andma igal aastal. Metsa ei saa ka erinevalt mõnest ärist mujale kolida. See on kindlasti üks koht, kus üks maksumäär kõigi jaoks pole kõige sobivam ja õiglasem lahendus.

Pakendiaktsiis ei toimi

Meie pakendiaktsiisi süsteem on praegu lihtne, aga mitte kuigi loogiline. Ideaalis võiks pakendiaktsiis suunata meid vähem ja keskkonnasõbralikumaid pakendeid kasutama. Ehk siis keskkonda kaitstes tuleb tegelda eelkõige põhjustega. Pakendiaktsiis ei toimi praegu ennetavalt ja me maksustame üksnes tagajärgi – kohustus aktsiisi tasuda tekib juhul, kui pakendit piisavalt ei taaskasutata. Seda peegeldavad ka pakendiaktsiisi laekumised riigieelarvesse – aastas keskeltläbi 250 000 eurot. Väga palju väiksemad pole ka maksu- ja tolliameti kulud senise süsteemi haldamisele. Kui need maha arvutada, jääb eelarve sisuliselt nulli.

On kahetsusväärne, et paljud väiksemad tegijad vilistavad kohustusele, suured aga ei saa seda endale lubada. Maksu- ja tolliametil ei ole sageli ka otstarbekas suunata ressurssi suuremahuliste maksupettuste uurimistelt väiksemahulisele pakenditemaatikale. Koormus langeb pahatihti vaid suurtele ja ausatele ettevõtetele, ent kohustus on ju kõigil.

See on ka ainus maks, mille puhul ettevõttel tekib maksu tasumise kohustus, mille ta saab tasu eest üle anda taaskasutusorganisatsioonile, mis tema eest siis pakendid kokku kogub. Seejuures puudub meil täpne ja usaldusväärne info, kui palju pakendiettevõtja on pakendeid turule lasknud ja kui palju on sellest hiljem jälle kokku kogutud. Seetõttu pole läbipaistev ka kogu pakendimajanduse süsteem tervikuna.

Suur samm edasi oleks, kui me hakkaksime tagajärgede asemel aktiivselt tegelema ennetusega. Meie ettepanek on muuta pakendiaktsiisi selliselt, et see motiveeriks kasutama vähem pakendeid ja soodustaks keskkonnasõbralike pakendite kasutuselevõttu. Seega võiks maksustamine erineda pakendimaterjalide lõikes. Mida kahjulikum pakend, seda kulukam – näiteks odavam maks paberile ja puidule, kallim plastile ning enim soodustatud olgu korduvkasutus. Ent muudatusi tehes ei ole õiglane panna ettevõtjatele lihtsalt veel ühte lisakohustust, vaid süsteemi tuleb koostöös ettevõtjatega ka lihtsustada. Õiglasema süsteemi eesmärgiks võiks seada, et praegu ausalt kohustusi täitvate ettevõtete koormus langeks.

Tulumaksuseadus kõigile arusaadavaks

Selgelt arusaadavad ei pea olema mitte ainult maksud, vaid ka maksuseadused. Tulumaksuseadust on alates 2000. aastast parandatud ligi 120 korda. Endiselt on selle lugemine paras väljakutse isegi maksuspetsialistidele, rääkimata siis tavalugejast. Ideaalis võiks inimene, kel tekib mõni tulumaksu puudutav küsimus, seaduse Riigi Teatajast välja otsida ja sealt vastuse leida. Praegu ütleksin, et nii toimides tekib ilmselt miljon uut küsimust juurde.