Riigikontroll: üle poole EMOsse pöörduvatest patsientidest ei vaja kiiret erakorralist sekkumist 

„Sõitsin oma tuikuva olemisega läbi Tallinna linna ja suure tõenäosusega levitasin viirust ka edasi,“ kurvastab Mari. Erakorralise meditsiini osakonnas suhtuti temasse siiski väga viisakalt. „Kui ilmnes, et kurtsin perearstile tõesti vaid kehva enesetunnet ja kõrget palavikku, otsisid nad mu andmed ja kuulsin, kuidas perearstile asja täpsustamiseks helistati. Perearst väitis, et see on patsiendi enda valik, kuhu ta abi saamiseks pöördub,“ meenutab Mari (täisnimi toimetusele teada). Seepeale nentisid kiirabitöötajad, et ega siis midagi teha pole – tegid gripiproovi, tuvastasid B-gripi ja kirjutasid välja ravimid.