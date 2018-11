PEHME JA KARVANE | Katrin Lust: inimesed, ärge ostke koertevabrikust 2000-euroseid „kõndivaid käekotte“ 

Koer käib kaasas ka intervjuudel

Katrin peab loomulikuks, et tal on koer ning lausub naljatades, et on enda 36 eluaasta jooksul päris palju loomi päästnud. "Inimestel on hirm, et koera võtmisega kaasneb tohutu kohustus ning ei saa enam midagi teha," räägib ta ning leiab, et see ei vasta tegelikult tõele.

"Tallinnas on väga palju restorane, kuhu saab ka lemmikloomaga minna." Katrin räägib, et mõnes restoranis tuuakse vesi esimesena koerale ja alles siis perenaisele. "Loomasõbralikkus on Eestis väga levinud, mis on hästi tore. Mul ei ole ükski kohtumine sellepärast ära jäänud." Katrin on harjunud Kusmitši kõikjale kaasa võtma. "Kõigile kohtumistele ja intervjuudele, kui need ei toimu kellegi kodus, võtan ta alati endaga kaasa." Teleajakirjanik on märganud, et kui on olnud keerulisemad lood, siis tõmbab koer pingeid ruumis maha.

Korra on Katrin käinud välismaal nii, et loomake on jäänud kodumaale ning samal ajal on perenaine ta koertehotelli viinud. Kuigi teletöös on Katrinil palju kohtumisi, intervjuusid, veedab ta suure osa ajast arvuti juures, et materjale läbi töötada, monteerimisel kaasa rääkida, kirjutada jne. Koer nõuab aga oma tähelepanu. Perenaine peab olema valmis iga ilma ja tujuga välja minema. Koera lemmikpaigad on pargid, kus ta end välja elada saab.

Katrin Lust ja Kusmitš Stanislav Moshkov

Kusmitš näris ära perenaise hõberebase krae

Kui küsida Katrini käest kõige suurema koerustüki kohta, mida Kusmitš on korda saatnud, meenub perenaisele Soomest ostetud hõberebase krae, mis leidis oma lõpu Kusmitsi hammaste vahel. "Ta oli hõberebase kraest teinud umbes miljon väikest tükki ja sinna kõrvale oli ta ampsanud varastatud võipaki," meenutab Katrin. "Need miljon tükki olid võiga koos. Tema enda nägu oli õline. Ta oli möllanud ja võid peale võtnud." Katrin oli kodus avanenud vaatepildi pärast vihane ja lahendas olukorra sellega, et andis järele jäänud või koerale ette, et too selle lõpuni sööks. "Rohkem ta võid ta söönud pole. Sai oma kõhu sellest võist ja karusnahast täis."