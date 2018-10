Peaminister Jüri Ratas käis täna Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister". Lisaks päevapoliitilistele küsimustele uuris saatejuht Ratase käest NO99 lõpetamise kohta. Kas see on peaministri arvates kaotus Eesti ühiskonnale?

Teatavasti on NO99 teinud mitmeid poliitika teemalisi etendusi, ühe oma etenduse (pealkirjaga "Savisaar"), pühendas NO99 täielikult Keskerakonna endisele liidrile Edgar Savisaarele.

"Mida laiem ja mitmekesisem on Eesti kultuurimaastik, seda rikkalikum see on," vastas Ratas küsimusele vägagi poliitkorrektselt. "Nad on teinud palju häid etendusi. Kasvõi see suur etendus Saku suurhallis, kus oli tuhandeid pealtvaatajaid," arvas Ratas, viidates NO99 poliitilisele teatriprojektile, mis lõppes "Ühtse Eesti" suurkoguga.

Siiski nentis Ratas, et eks NO99 peab ise aru saama, kas neil on aeg pillid kotti pakkida. "Eks teatrijuhid ise peavad otsustama, kas on piisavalt näitlejaid, repertuaari, majanduslikke võimalusi ja kas publik tuleb teatrisaali," ütles ta.