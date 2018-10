Eile tähistas Eesti vanim draamasari “Õnne 13” oma 25. sünnipäeva. Vikerraadio saates “Stuudios on peaminister” uuris saate lõpus saatejuht, kes on Ratase lemmiktegelane selles seriaalis. Ratas vastas, et ikka Helgi Sallo kehstatud Alma Saarepera!

“See seriaal on Eesti rahva südames, minul ka. Viimati vaatasin ma seda viimasel nädalavahetusel. Mulle Alma väga meeldib. Aga kahju on see, et kingsepp Johannes on läinud manalateed. Eks need näitlejad ole üldiselt Eesti rahva südames ja hinges. Ma soovin "Õnne 13" perele väga jõudu," rääkis Ratas.

Ratas rääkis ka uuest ja kallist suurprojektist “Pank”. “Ma vaatasin selle “Panga” teist osa episoodiliselt. Ma teadsin, et kõva reklaam on sellel taga nii sotsiaalmeedias kui online meedias. Mulle oli päris huvitav. Huviga ootan järgmisi osi,” sõnas ta.