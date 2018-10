"Riik ei pea mõnede inimeste vastutustundetuse tõttu hakkama kõigile inimestele lapsehoidjaks," sõnas rahandusminister Toomas Tõniste (Isamaa) kogumispensioni teisest sambast rääkides. Ministri erakonna esimees Helir-Valdor Seeder ütles oktoobri alguses, et Isamaa tahab pensioni teise samba muuta esmalt vabatahtlikuks ja seejärel selle kaotada. Tõniste kiidab ettepanekut takka ning põhjendab oma toetust sellega, et OECD võrdluste põhjal on Eesti sundpensionifondide tootlus maailmas viimaste hulgas. "Mina usun, et kui inimestele anda rohkem vabadust oma pensionivara kasvatada ja kasutada, siis on neil kokkuvõttes pensionile minnes rohkem vara ja sääste kui praeguse süsteemiga jätkates."

Samas leidis minister, et inimestele tuleb öelda ausalt ka seda, et riiklik pension on tulevikus pigem väike ja sellepärast tuleb igal juhul pensionipõlveks koguda sääste või investeerida oma kodusse või ettevõtlusse. Tõniste hinnangul paistavad inimesed seda ka tajuvat ja käituvad vastutustundlikult. "Riik ei pea mõnede inimeste vastutustundetuse tõttu hakkama kõigile inimestele lapsehoidjaks," lisas ta.

Koalitsioonipartnerid on teist meelt Nii peaminister Jüri Ratas kui kulutuuriminister Indrek Saar ütlesid 4. oktoobril toimunud valitsuse pressikonverentsil, et nemad seda ideed ei poolda. Ratas rõhutas, et teise samba kaotamisel tuleb suurendada tulevikupõlvkondade maksukoormust, kui soovime, et pensioni ja palga suhe ei väheneks tulevikus.