Timberlake paljastab elulooraamatus, et kõhvis 13aastasena kanepit ()

Justin Timberlake tuleb värskes elulooraamatus lagedale ootamatute ülestunnistustega. Laste telešõust "Mickey Mouse Club" tuule tiibadesse saanud poiss läks pärast seriaali lõppemist halvale teele ja oleks äärepealt koolist välja heidetud.

Laulja räägib teisipäeval ilmunud teoses "Hindsight: And All the Things I Can’t See in Front of Me" ("Tagasipilk: ja kõik asjad, mida ma oma nina all ei näe"), kuidas ta osales kaks hooaega Disney Channeli lastešõus, kus tema kaaslasteks olid teiste seas Britney Spears ja Christina Aguilera.

Kui sari 1994. aastal lõppes, naasis Justin kodukanti Tennesseesse ja hakkas nii vanematele kui õpetajatele meelehärmi tekitama. "Tulin koju märksa elutargemana ja teadlikumana kui enne sarja, aga üritasin seda varjata, sest tahtsin kõigi teiste moodi olla. Minust sai klassi kloun, ma segasin oma kildudega tundi ega teinud õpetajate raevust väljagi, soovides vaid, et teised lapsed mind omaks võtaksid."

"Hakkasin pahandustesse sattuma. Tõmbasin esimest korda kanepit. Hankisin endale purgi tubakat ja mind oleks sellepärast äärepealt koolist välja visatud."

Justin räägib sellestki, et hiljem Britney Spearsist lahku minnes oli ta omadega nii läbi, et kirjutas kahe tunniga hiti "Cry Me A River". "Mind on ära põlatud. Mind on pikalt saadetud. Mu tunded olid nii tugevad, et pidin need kirja panema."