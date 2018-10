Kate Winslet osales koos sadade teiste leinajatega 29aastase inglanna Gemma Nuttalli matustel. Gemma oli keeldunud vähiravist, et päästa oma sündimata laps. Pärast sünnitust oli "Titanicu" täht oli aidanud koguda üle 300 000 euro Gemma raviks.

Gemma Nuttall koos tütrega. (VIDA PRESS)

Winslet võitles matuseteenistusel pisaratega ning ülistas Gemma harukordset meelekindlust, vahendab Daily Mail. Tema sõnul oli noor naine teinud kõik, et oma tütart Penelopet ellu jääda ning ise tema nimel elada. "See liigutas mind sügavalt ja tekitas soovi teda aidata. Gemma oli ilmselgelt võitlejahing."

Gemmal diagnoositi raseduse ajal munasarjavähk, kuid ta keelus abordist ning ka ravist. Kanged ravimid võinuks last kahjustada. Penelope sündis 2014. aasta kevadel tervena, kuid keemiaravi aitas noort ema vaid mõneks ajaks. Aasta pärast teatasid arstid: munasarjavähi siirded on kandunud ajju. Ränk ravi ei suutnud haigust taltsutada, meedikud olid võimetud. Gemmale öeldi, et tal on jäänud elada vaid kuus kuud.