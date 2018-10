Ove pälvis ise parima režissööri auhinna ning pidas ka väikse kõne. „Auhind ei tulnud mulle üllatusena, sest olin ise žürii esimees. Olen meile väga tänulik, see oli meist hea otsus. Kuna olen looja, on väike tunnustus oluline.”

„Väga rumal on auhindade jagamine kellegi teise hooleks jätta, muidu antakse see kellelegi, kes seda ei vääri või ei taha,” selgitab Winny Puhhi solist Indrek Vaheoja, miks auhinnagala korraldamist vajalikuks peeti. „Pole paremat žüriid kui me ise, sest meie teame, mis on hea. Otsust oli raske teha, aga valik oli juhuslik,” lisas kitarrist Ove Musting.

Aasta kuulsuse auhinna saanud Indrek Vaheoja sõnas, et tema jaoks algas tänane päev juba kell neli hommikul. „Olen närvis ja ärkasin täna kell neli, et särk ära triikida. Ma ei pidanud videos midagi tegema, ainult istusin. Oli raske ja valmistusin pikalt. Tahan tänada terve bändi nimel kõikide eesti inimeste perekondi, kellel need on.”

Ove selgitas, et muusikavideo tegemine käis väga lihtsalt. „Silver Lepastel oli neli aastat tagasi lauluidee, millega ta Indreku juurde läks. Nad salvestasid selle kogemata telefoni ning Silver tegi loole põhja. Siis tekkis idee videoks ning tegime laulu video idee järgi ümber, sest muidu poleks kõik sisse mahtunud. Seejärel vaatasime, et ikka ei mahu kõik ära ja tegime video laulu järgi ümber,” vuristab Musting jutu ette justkui oleks tegu kõige loomulikuma protsessiga.

Pärast esimest video vaatamise korda küsis Pootsmann Vaheojalt ja Mustingult, kas nad on ikka täie mõistuse juures. „Kõik vist ei ole,” vastas talle Indrek. Järgmisena küsis bändi trummar Kristjan Oden, kui palju video maksma läks, millele vastas Ove, et summa ei ole saladus. „Praeguse seisuga on sinna läinud mõne eelmise keikka raha, paar jõulupidu, mille oleme esimest korda saanud kalli raha eest müüa. Ühesõnaga andsime laenu... endile. Siis veel üks keikka, mis toimub Erinevate Tubade Klubis – palun tulge sinna kohale, sest sellest sõltub jällegi, kas saame kõik laenud makstud. Kõik vist ei ole raha saanud, aga see on Eesti värk, olete harjunud.” Indrek lisas omalt poolt selgituseks: „Siin on teisigi suuri ilusaid eestlasi, kes arveid ei maksa, miks meiegi peaks?”

Uut videot filmiti „Peegelpõranda” radadel

Videos on stseen, kus Oden lohiseb bussi taga. Mees tõdeb, et seda trikki tehti neli korda liiga palju. „Ove hakkas kohe alguses hirmutama ja ma ainult hirmu pärast sinna läksingi. Pärast kõiki trikke ei juhtunud minuga praktiliselt midagi. Kuid kui koju läksin, tegin omale süüa ja pani kahvli veidi vale nurga alt suhu ja nikastasin kaela ära.”

Indrek ütleb, et video filmiti pea nädal aega. „Planeerimisaeg oli muidugi pikem, aga üks päev kulus ehitamisele ning neli täispikka päeva filmimisele. Filmisime Põlva lähedal, „Peegelpõranda” radadel. Tähistasime samal ajal ka bändi sünnipäeva. Jõime klaasikese mineraalvett, läksime vara magama ja hommikul vara hakkasime uuesti filmima,” räägib mees, et tööpäevad olid pikad ja rasked.

Uus lugu räägib seiklustest, mis võivad inimesi bussiga sõites tabada. „Ei saa öelda, et sõnad on päris isiklikust kogemusest, see on põlva folkloor. Need on erinevate bussijuhtide ja koolilaste jutud, mida ei maksa üks ühele võtta. Samas saab lugu tänapäeva tuua ja oluliste teemadega võrrelda,” arvab Vaheoja ja lisab, et laulu tuleb mitu korda kuulata enne kui sisust aru saab.

Kuigi bänd on ka ise Põlvast pärit, tõdeb Vaheoja, et kodukanti nad väga tihti ei satu. „Viimasel ajal käime Põlvas kahjuks liiga harva. Eks elu on oma korrektuurid teinud, kes on Tartus ja kes Tallinnas. Aeg-ajalt siiski satume sinna, viimane käik oligi siis, kui filmisime, nii et jätsime jälje maha,” rõõmustab ta.