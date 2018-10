Arhangelskis Venemaa julgeolekuteenistuse hoonesse pommiga jalutanud 17aastane nooruk hukkus plahvatuses, vahendavad BBC ja Novaya Gazeta.

Intsident toimus kolmapäeval kella 9 ajal hommikul. Tunnistajate sõnul jalutas poiss lihtsalt hoonesse sisse ja võttis ukse juures oma seljakotist välja lõhkeseadeldise, mis tema käes plahvatas.

Plahvatuses sai viga kolm FSB töötajat. Hoone sisemus sai tõsiseid kahjustusi. Mõnedel andmetel postitas poiss enne plahvatuse korraldamist ühes netifoorumis ka väidetava motiivi kohta sõnumi. Ennast anarho-kommunistiks nimetanud poiss kirjutas, et FSB piinab inimesi ja võltsib tõendeid. Kirjeldatud postituse tegelik seos plahvatusega ei ole siiski kinnitust leidnud.

Plahvatuse korraldaja on ise Arhangelski elanik. Noormehe nime pole avaldatud, kuid väidetavalt leiti sündmuskohalt kohaliku kutsekooli õpilase õpilaspilet. Tema nimest on avaldatud vaid eesnimi ja perekonnanime esimene täht - Mihhail Ž. Ka see on kinnitamata info. Kool keeldus antud õpilase kohta kommentaare andmast.

Võimud käsitlevad juhtumit kui terrorirünnakut.