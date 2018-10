MIDAGI HUVITAVAT: Malmös avas uksed tülgastava toidu muuseum ()

Lõuna-Rootsis Malmös avas sel nädalal endises tapamajas uksed tülgastava toidu muuseum. Välja on pandud 80 ebatavalist toitu, mis eurooplastes tavaliselt vastikust äratavad, vahendab RP Online. Tülgastava toidu muuseum jääb Malmös avatuks jaanuari lõpuni. 185 Rootsi krooni (17,75 euro) eest saab vaadata, nuusutada ja mõnel juhul ka maitsta eurooplastele ebatavalisi toite laiast maailmast. Kuuest inimesest koosnevad rühmad saavad endale tellida degustatsioonimenüü. Näituse kuraator Samuel West lubas, et muuseumi külastajatel on väljapanekut vaadates huvitav ja ka lõbus. Tülgastava toidu muuseumi avamist toetas ka Malmö linnavalitsus lootuses, et see toob kohale senisest rohkem turiste.

Muu hulgas saavad külastajad näha niisuguseid delikatesse nagu Filipiinidel baluti nime all tuntud pardimune. Tegemist on munadega, mida keedetakse vahetult enne seda, kui linnuks arenenud loode on koorest välja pääsenud.

Loomulikult ei puudu ka Põhja-Rootsist pärit kohalik delikatess surströmming, mida kutsutakse ka mädakalaks. Sellele pakub konkurentsi Islandi mädandatud hai - hákarl. Väljapaneku üks nael on kindlasti Sardiinia saarel väga populaarne Casu Marzu ehk otsetõlkes vaglajuust. Selle juustu saamiseks tõstetakse kera lambajuustu õue seisma ning oodatakse, kuni kärbsed sellesse, munevad ja vaglad ellu astuvad. Selles seisus on juust valmis tarbimiseks.