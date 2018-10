Briti naine, kes enda sõnul on olnud seksuaalvahekorras vähemalt 20 kummitusega, on nüüd järjekordse vaimuga kihlatud.

Amethyst Realm rääkis Briti telesaates "This Morning", et murdis kunagi oma peigmehele kummitusega truudust. Sestsaadik on ta seksinud vähemalt 20 paranormaalse olendiga, vahendab The Sun. Vaimud andvat talle palju rahuldavamaid orgasme kui lihast-verest mehed.

Nüüd on Amethyst leidnud vaimudemaailmast tõelise armastuse. Saatuslik kohtumine leidis aset tänavu veebruaris, kui naine oli Austraalias komandeeringus. Uut armastust ta ei otsinud. "Kõndisin ühel päeval looduses ja nautisin ümbrust, kui tundsin ühtäkki vapustavat energiat. Uus kallim oli saabunud."