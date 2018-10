Hendrik Toompere NO99 lõpetamisest: oleks mage, kui aastakümnete jooksul üles ehitatu lihtsalt laiali kantakse

„Loodan, et teatrimaja jääb alles ning kaitseministeerium ei hakka seda endale hankima. Kaitseministeerium võiks üleüldse kuskil metsas maa all peidus olla, see ei pea olema kesklinnas nagu teater,” on Toompere lootusrikas, et teatrimaja ikka kasutusse jääb.

Toompere on aastate jooksul ise NO99-ga tihedalt seotud olnud, näiteks mängis ta teatri esimeses lavastuses „Vahel on tunne, et elu saab otsa ja armastust polnudki” ning hiljem ka näidendis „Kes kardab Virginia Woolfi?”. „Mälestusi on tõepoolest palju. Olen seal ka lavastanud ja minu õpilased on seal teatris mänginud. Ka mu abikaasa töötas seal pikalt. Viimasel ajal ma NO99 etendusi enam vaatama ei sattunud, varem käisin neid sageli vaatamas.”