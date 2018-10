2016. aasta suvel tuli välja, et sama aasta jaanuaris algatati teatrijuht Tiit Ojasoo kohta kriminaalmenetlus. Ojasoo olla vägivallatsenud noore näitlejanna kallal. "See ei ole kuidagi seotud minu tööga," ütles Ojasoo, kelle sõnul oli tegemist eraelulise juhtumiga, mis eskaleerus. "See ei ole teater. See juhtus päriselt. Vigastused on fikseeritud ja dokumenteeritud ning ka rünnak ise jäi turvakaamera salvestisele. Jalahoobid kõhtu ja reitele tegid päriselt haiget ja sundisid mind füüsiliste vigastuste tagajärgedega tegelema. Intsidendile ei eelnenud vahetult enne ei sõnavahetust ega ka minupoolset provokatsiooni. Mind ründas inimene, kes oli mind lavastajana õpetanud ja juhendanud ning kellest ma sügavalt lugu pidasin," ütles anonüümseks jääda soovinud ohver oma avalduses.

Teatri NO99 meeskond tuli välja pommuudisega, et teater paneb uksed kinni. 13 aastat tegutsenud teatri ajaloos on olnud nii mõnigi skandaal, mis siinkohal meenutamist väärib.

Prokuratuur alustas juba järgmisel päeval menetlust kehalise väärkohtlemise paragrahvi alusel, kuid pärast paarikuist menetlemist oli kannatanu nõus ettepanekuga lõpetada kriminaalmenetlus ja alustada lepitusmenetlust. "Ma soovin eluga edasi minna, andestada ning anda ka teisele poolele võimalus oma eluga edasi minekuks. Peamine põhjus, miks ma tegin kokkuleppe, mis kriminaalasja peatas, oli minu jaoks soov see juhtum avalikkuse eest varjatuks jätta, et nii enda kui ka tema lähedasi säästa. Minust sõltumatult on sellest aga korraga saanud avaliku arutelu teema," põhjendas kannatanu.

NO99 nõukogu otsustas, et Ojasoo saab teatrijuhi kohal jätkata, kui läbib psühholoogilise nõustamise. 2016. aasta suvel astus mees oma kohalt tagasi.

Urmas Reinsalu kaotas peaaegu ministrikoha

Kuigi pärast Ojasoo vägivallatsemise ilmsikstulekut kommenteeris justiitsminister Urmas Reinsalu, et kui keegi julgeb naise vastu kätt tõsta, peab ta julgema ka vastutada, astus minister mõni aeg hiljem Ojasoo kaitseks lausa välja. "Paraku on enamiku naistevastase vägivalla juhtumite puhul süüdlane mitte võhivõõras inimene, vaid üldjuhul kas abikaasa või elukaaslane, sealt edasi keegi muu lähedane või tuttav isik. Naiste väärikuse kätega alandamisele ei saa olla mingit õigustust, ükskõik kui keerulised inimsuhted ka olla võivad," ütles ta 2016. aastal.

2018. aasta algul - kui riigikokku saadeti 104 allkirjaga avaldus, et naisepeksja ei tohiks lavastada vabariigi aastapäeva kontserti - astus Reinsalu aga Ojasoo kaitseks hoopis välja. ""Ken Kesey raamatus "Lendas üle käopesa" saab McMurphy'il õde Ratchedi juhendamisel toimuvast alandamisest villand ja ta käratab, et kanakarja kambakas ära lõpetataks," kirjutas Reinsalu oma arvamusloos. "Eestis sooritatakse aastas mitukümmend tuhat kuritegu ja palju rohkem väärtegusid. Ojasood veidral kombel pole kuriteos süüdi mõistetudki," kirjutas ta ja lisas. "Kuulge kurjakirjutajad, muidugi saate hüsteeriaga solkida vabariigi aastapäeva ja Ojasoo elu ära! Aitab! Lõpetage kanakarja kambakas!""

Paljud nõudsid seepeale, et minister oma kohast loobuks.

Presidendi vastuvõtu rahakasutus

Tänavuvastutas NO99 presidendi vastuvõtu kunstilise poole eest. Suurt poleemikat tekitas aga rahakasutus. Presidendi vastuvõtu, kontsertetenduse ja kätlemistseremoonia kunstilise kontseptsiooni loomiseks ja teostamiseks sai teater NO99 presidendi kantselei käest 250 000 eurot, koos käibemaksuga 300 000 eurot. Traditsioonilise kontsertetenduse asemel esitles teater vastuvõtul filmi, mille eest maksti koos käibemaksuga üüratud 204 000 eurot. Inimesed olid pahased - film oli arusaamatu ja filmitegijad ütlesid, et nemad oleksid selle raha eest saanud teha mitu filmi!

Muusikal "Savisaar"

2015. aastal tõi teater lavale muusikali "Savisaar". Tallinna linnapildis reklaamiti lavastust plakatitega, millel kirjas "Vali Savisaar!" ning politsei otsustas, et need on hinnatavad poliitilise välireklaamiga. Politsei tegi teatrile ettekirjutuse reklaamide eemaldamiseks ning NO99 kleepis plakatid üle. Asendustekstiks sai "Vali kohuke". "Tahame olla seadusekuulekad ja täidame ettekirjutust ehk kleepisime kõik reklaamid üle," ütles NO99 turundus- ja kommunikatsioonijuht Kätlin Sumberg ja lisas, et uus reklaam kooskõlastati ka politseiga.

Kohutav presidendi vastuvõtu korraldus

Vähe sellest, et inimeste sõnul pandi vastuvõtufilmi tegemiseks huugama üüratu rahasumma, oli see ka üsna arusaamatu valik. Inimesed ootasid riigi 100. sünnipäevaks midagi südantsoojendavamat, kuid said ühe kurva filmi. Ka kultuuritegelased polnud rahul. "Aga ma üleliia hea meelega ei kommenteeriks seda muusikafilmi, mis seal vahepeal oli, sest sellest ei saanud ma lihtsalt mitte midagi aru. Kuigi ma väga püüdsin! See on täiesti aus ülestunnistus ja öeldud igasuguse pahatahtlikkuseta," ütles Karl Martin Sinijärv. "Eks ta kokkuvõttes selline soust oli, igaühele midagi. Aga mingit suurt üldistusjõudu või kunstilist iseväärtust sel filmil pole," ütles kultuurikriitik Meelis Oidsalu.

"Etenduse kohta ma ei ütle üldse midagi, see oli lihtsalt kohutav. Andke andeks, see oli kurb ja tobe ja ei olnud minu jaoks naljakas ega midagi. See on minu isiklik arvamus muidugi. Mulle ei meeldi see palagan, karglevad, hüplevad inimesed surnuaedades. Ma ei saanud aru, mina ei saanud sellest aru, kuidas see on Eestiga seotud," põrutas Krista Lensin.