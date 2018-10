„Kui tegutsed ühes valdkonnas, oled kursis, mis seal toimub,” lausub Von Krahli lavastaja Peeter Jalakas, et talle NO99 lõpetamine üllatusena ei tulnud.

Peeter ütleb, et NO99 tulekuga nad konkurentsi ei kartnud. „Kuna see on meile natukene justkui sõsarteater olnud, olime ise tihedalt teatri alguse juures ning Von Krahli inimesed on NO99-ga läbi aegade tihedalt seotud olnud. Konkurentsi me ei tundnud, pigem tundus, et ideoloogiale, mida alustanud ja levitanud olime, tuli lisa.”

Jalakas tõdeb, et kuigi oli teatri lõpetamisplaaniga kursis, on tal sellest ikkagi kahju. „Iga lõpp on ootamatu. Planeeritud lõppu ei ole olemas, kunstis on üsna keeruline niiviisi teha. Alati jäävad mingid asjad tegemata ning mingeid asju oleksid tahtnud teisiti teha. Samas kaasneb iga lõpuga ka millegi uue ootus, eks see on nii ka seekord.”