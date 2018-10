Valitsus otsustas tänasel istungil kutsuda 1248 reservväelast lisaõppekogunemisele Okas 2018.



Kaitseväe juhataja ettepanekul kutsutakse lisaõppekogunemisele toetuse väejuhatuse 51. logistikapataljoni reservüksuse koosseisu arvatud reservväelased, sealhulgas üksuse mobilisatsioonireservi määratud reservväelased.



Reservis olevad inimesed, kelle üksus lisaõppekogunemisele kutsutakse, on kohustatud ilmuma viivitamatult ettenähtud kogunemiskohta.



Enda lisaõppekogunemisele arvamist saab kontrollida riigiportaali www.eesti.eeriigikaitse rubriigis kaitseväekohustuslaste registrist.



Toetuse väejuhatuse 51. logistikapataljoni reservväelased saavad lisainfot e-posti aadressilt logistikapataljon[at]mil[dot]ee ja telefonilt: 7174444.



Lisaõppekogunemise Okas 2018 eesmärk on kontrollida riigikaitse käsuahela toimimist Vabariigi Valitsuse otsuste langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri reservväelaste kogunemise ja lahinguvalmiduse kontrollini.



Õppus on harjutava iseloomuga ning vahetu julgeolekuoht Eestile puudub.



Kaitseväe ülesanne on tagada, et riik oleks valmis kõikideks olukordadeks, ka nendeks, mille realiseerumise tõenäosus on väike.