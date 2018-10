„Päikese all pole miski igavene. Kui ühiselt leitakse, et on õige aeg lõpetada, siis see on aus,” kommenteerib teatri NO99 lõpetamise uudist Kammerteatri looja Indrek Taalmaa.

„Sama on teatris ka etendusega. Kui tehakse proovi ja mingil hetkel leitakse, et siit ei tule kunstiküpset saavutust, on targem etendus pooleli jätta ja uute asjadega edasi minna,” lisab Taalmaa.

Indreku sõnul NO99 kadumisega Eesti teatrimaastikule tühja kohta ei jää, sest olemas on ka Von Krahli teater. „Eks nad tegid enam-vähem analoogilisi asju. NO99 paistis lihtsalt eredama tähena silma. Kuid arvan, et NO99 koht ei jää kindlasti täitmata, sest nagu öeldakse, loodus tühja kohta ei salli. Kindlasti tuleb midagi asemele, aga mida, seda näitab aeg.”