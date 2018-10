Veebitelevisioon Tudeng TV hakkas novembrist algava neljanda hooaja eel otsima uusi saatejuhte. Uue magasinsaate "Refleks" juhiks kandideeris 30 soovijat, kelle hulgas oli nii mõnigi tuntud nägu, kaasa-arvatud superstaarisaatest tuntud lauljatar Jana Liisa Johannson.

Kõigi 30 castingule registreerunud noore seast valis Tudeng TV kuus uut saatejuhti. Nende sekka kuulub ka saatest “Eesti otsib superstaari” tuntuks saanud Jana Liisa Johannson. “Oma kogemustepagasi täiendamine nii ägeda tegevusega ja kollektiiviga ei saa olla muud kui ainult lust,” sõnab tulevane saatejuht ootusärevalt. Johannsoni jaoks ei ole teles töötamine võõras, neiu on varasemalt kaasa löönud ETV2 lastelavastuses "Georg Udukübara aaria".



Lisaks Johannsonile asuvad uut noortele suunatud veebisaadet “Refleks” juhtima Uku Talmar, Hilary Karu, Anete Hela Pulk, Kärolin Liik ja Karl Kuusk. Viimane rääkis peale castingut, et Eesti meediamaastikul on küll olemas noortele olulisi teemasid kajastavaid saateid, kuid ei ole üht kindlat saadet, kuhu see info oleks koondatud. “Selleks, et noorteni jõuaks täisinformatsioon sellest, mida nad teada tahavad, tuleb läbi vaadata 30 erinevat saadet,” selgitab Kuusk uue saate vajalikkust.

„Tundub, et vägev saade hakkab tulema,“ ennustab Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova, keda saatejuhiks kandideerijad pidid ettantud teemal intervjueerima. Samas rollis esines ka ajakirjanik Hetlin Villak, kelle sõnul tekkis tal osalejate seas oma lemmik, kes igal juhul televisioonis töötamiseks sobiks. Seejuures osutus Villaku lemmik lõpuks ka Tudeng TV meeskonna valituks.

Tudeng TV meeskonna sõnul tuli castingule kohale mitmeid tugevaid isiksusi, kelle vahel oli keeruline valikut langetada. Lõppkokkuvõttes said otsustavaks väiksed detailid. “Kuna castingust võttis osa erakordselt palju inimesi ja meil on plaan alustada uuel aastal ka teise saateformaadi tootmist, saame kohaletulnutest ka enda järgmise saate saatejuhtide vajadused kaetud,” ütles Elisa Avik, Tudeng TV algataja.



Tema sõnul on Tudeng TV-ga oodatud liituma kõik need, keda seekord saatejuhiks ei valitud, kuid kes soovivad siiski oma professionaalset arengut jätkata. Tudeng TV alustab selle aasta novembrikuus uue magasinitüüpi veebisaate “Refleks” tootmist. Meelelahutuslik otsesaade hakkab käsitlema noorele vaatajale olulisi päevakajalisi teemasid.