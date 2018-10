Riigi ilmateenistus lubab nädala teiseks pooleks soojemat ilma. Külmakraadid taanduvad, kuid vali tuul jääb. Väga palju vihma ei lubata.

Neljapäeval madalrõhkkond eemaldub ja üle Eesti liigub kõrgrõhuhari. Ilm on sajuta. Öö hakul on veel edelatuule puhanguid 14, Hiiumaal ja looderannikul kuni 17 meetrit sekundis, pärast keskööd jääb tuul nõrgemaks, päeval puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur langeb öösel selgineva taeva all 0 kraadi lähedale, lääne pool on pilvi enam ja siis jääb temperatuur 5 kraadi ümbrusse, rannikul on sooja 7..9 kraadi. Päeval tuleb 7..10 kraadi.

Neljapäev (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Reedel jõuab Skandinaavia lõunaossa uus madalrõhkkond ja laieneb päeval üle Läänemere ning toob sooja õhumassi. Öösel on üksikute vihmasabinate võimalus. Kagutuul muutub tuntavamaks. Ennelõunal jõuab saartele tihedamate vihmapilvede vöönd ja laieneb pärastlõunal mandri lääneserva ning õhtul ka idapoolsetesse maakondadesse, üksnes Kagu-Eestis on saju võimalus väiksem. Kagu- ja lõunatuul ulatub puhanguti 14-15 meetrit sekundis, õhtul pöördub lääne poolt alates edelasse. Õhutemperatuur öösel 3..4 kraadist Põhja-Eestis 8..9 kraadini Eesti lääne- ja lõunaservas, päeval 10..12 kraadi.

Reede (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Laupäeval liigub madalrõhkkond üle Botnia lahe Koola poolsaare suunas ja selle servas puhub tugev edelatuul, puhanguid on 14-15, rannikul 20 meetrit sekundis, õhtupoolikul pöördub saartest alates läände ja loodesse. Vihmahooge on öösel vaid üksikuid, päevaks lisandub niiskust ja vihma sajab laialdaselt. Õhutemperatuur on öösel 7..10 kraadi ja püsib nii ka ennelõunal, pärastlõunal langeb.

Laupäev (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Pühapäeval suureneb lõuna poolt kõrgrõhkkonna mõju, samal ajal jõuab Skandinaaviasse juba uus madalrõhkkond ning laieneb servaga üle Soome. Olulist sadu see meile ei too. Kahe rõhuala piirimail püsib tuul võrdlemisi tugevana, puhub öösel loodest ja läänest, päeval edelast. Õhutemperatuur on öösel 1..5, rannikul kuni 8, päeval 7..10 kraadi.