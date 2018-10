Teade teater NO99 otsusest sulgeda uksed jätab mitmete küsimuste ette ka kultuuriministeeriumi. Esiti pole teada sedagi, kas teatrisaal jääb riigile alles. Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Meelis Kompus selgitas, et riigi osalusega sihtasutus, nagu NO99 seda on, likvideeritakse valitsuse otsusega. "Seda, kas NO99 puhul on seda vaja teha, me veel tea," sõnas ta. "Kultuuriministeeriumis ei ole veel toimunud arutelu, mis saab edasi. Sihtasutus seniajani eksisteerib, kehand on alles ja kõik variandid on võimalikud," lisas Kompus. Lisaks tulevikuplaanidele, pole Kompuse sõnum ministeeriumis tegelikult NO99 sulgemise üle ühtki arutelu olnud.

"Ministeeriumile oli loomingulise meeskonna soov teatritegemine sellisel kujul lõpetada ootamatu, kuid mõistetav, lisas ta, et NO99 on algusest peale rääkinud, et nende tegevusel on algus ja kunagi ka lõpp.

Kompuse sõnul tuleb arutluse alla võtta seegi, mis saab edaspidi teatrisaalist.