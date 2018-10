Lõuna-Saksamaal Münchenis mõistis kohus kaheks aastaks ja üheksaks kuuks vangi 58aastase metroorongi juhi Günther K. süüdistatuna vagunis magama jäänud 18aastase neiu vägistamises, vahendab Bild Online. Lisaks tuleb tal ohvrile maksta 5000 eurot valuraha.

Sofia P. (nimi muudetud) astus Münchenis 16. juuni varahommikul joobnuna liini U6 metroorongi. Ta jäi vaguniistmel magama ning sõitis lõppjaama. Seal märkas magavat neiut rongijuht, kel oli kaheksa minutit aega uue sõidu alguseni. Pikemalt mõtlemata asus mees noort naist kabistama ja suudlema. Seejärel tiris ta ohvri püksid alla ja vägistas teda näpuga. Rongijuhti ei seganud, et ta viibis valvekaamera vaateväljas ning tema tegevus salvestati. Salvestiselt on näha, et vägistamise ajal vaatas mees korduvalt kella, et mitte uue sõidu algust maha magada.

Enne uue sõidu algust neiu ärkas. Ta läks avatud pluusi ja avatud rinnahoidjaga perroonile, kus jooksis kokku kahe politseinikuga. Korravalvuritel tekkis kahtlus, et tüdrukut on kuritarvitatud ning uurimisel jõutigi valvekaamera salvestiseni.