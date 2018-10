Näitlejanna Külli Reinumägi, kes muuhulgas tegutseb loomingulises ühenduses MTÜ Oma Lava ning seega väikese teatriga kogemusi omab, usub, et NO99 lõpetamine on loomulik.

"Ma arvan, et see on selles mõttes normaalne uudis, et igal asjal on oma algus ja oma lõpp. Kõik on ajalik. See on täiesti selge, et kui üks trupp alustab, siis ühel päeval ta ka lõpetab. Nii lihtsalt on, ükski asi ei kesta igavesti," nendib Reinumägi. "Et iga asi lõpeb, ei ole ju üllatus. Küsimus on, millal."

Reinumägi ei usu, et miski võis NO99-le nii-öelda saatuslikuks saada või et teatri väiksus lõpetamise otsuses mingit rolli mängis. Pigem on näitlejanna seda meelt, et teater langetas ausa otsuse: kui on lõpp, siis pole mõtet teeselda, et lõppu ei ole.