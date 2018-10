Teater NO99 asutaja, eestvedaja ja lavastaja Tiit Ojasoo ütles intervjuus ERR-ile, et otsus tegevus lõpetada tehti kunstilistest, mitte majanduslikest kaalutlustest lähtuvalt.

"Inimesed arenevad, kasvavad, muutuvad, otsivad uut. On toimunud loomulik loominguliste inimeste arenemine ja seda vaadates või selle üle rõõmu tundes otsustasime me, et selles koosseisus selle ideega, millega me alustasime, sellega enam jätkata ei saa. Siin otsuses ei ole mingit intriigi," ütles Ojasoo.

"Praegusel hetkel on see otsus tehtud, meil on loomulikult kurb meel ja samas me oleme täiesti rahulikud, sest maailm on kõigile valla. Mis puudutab mingeid tehnilisi asjaolusid, lepingute lõppemisi ja kõike muud sellist, siis siin me teeme väga head koostööd ministeeriumi ja meie nõukoguga, kes on kindlasti ka palju pädevamad vastama," ei kaalunud nad varianti teise nime all edasi tegutseda.