NO99 sündis tänu sellele, et Vanalinnastuudiost koondati näitlejad ja teater pandi lõpuks üldse kinni

Baskin mõtles, et Veesaare tulekuga saabub majja rahu, tema ise jääb lavastajaks ja näitlejaks ning elu läheb edasi. "Direktoriks kandideerides ta kuulutas, et tähtsustab näitlejat ja uskusin, et ta tõesti hoiab truppi ning teatrit. Aga olukord läks, vastupidi, hullemaks: kulud kasvasid meeletult ning meie püsitrupil polnud tööd. Malviuse lavastatud "Bent" ja muusikal "Cabaret" olid suured õnnestumised ning teater sai kõvasti kiita, aga oma maja inimesed seal tegelikult mängida ei saanud: Mait Malmsten kutsuti peaossa väljastpoolt nagu ka kogu ülejäänud trupp."

Inimesed hakkasid taas Vanalinnastuudios käima, kuid samas kulutati kõigele meeletult raha. Ühel päeval selgus, et eelarves on viie miljoni suurune auk. "Läksin tollase kultuuriministri Urmas Paeti jutule, et lõpetagu see pull ära. See oli minu esimene kokkupuude Paetiga. Sain kohe aru, et ta on kultuuriministrina null, ega ta minu meelest praegu välisministrina paremini hakkama saa. Tema saavutuste tipuks jäävad laste mänguväljakud, mis ta lasi rajada Nõmme linnaosavanemana. Sellega ta olekski võinud tegeleda.