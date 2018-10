NO99 nõukogu esimees Kaarel Oja ütleb, et teatri sulgemise taga ei ole rahaprobleemid.

"Lõpetamise põhjuste osas saan korrata vaid tänases avalduses öeldut: "Lõpetada tuleb seal, kus tundub, et on õige hetk. See hetk on täna. Ja teater NO99 on alati olnud idealistlik pürgimus, ja kui ideaalideni enam ei küüni, siis ei ole ka teater NO99t."" kommenteerib Kaarel Oja.

Oja tunnistab, et tema ei ole kursis, kuidas täpselt selle kollektiivse otsuseni jõuti. "Ja tegelikult ei pea ka seda, kes kellega millal millest rääkis, eriti oluliseks. Oluline on, et kogu trupp ja kunstilised juhid seisavad ühiselt välja öeldud sõnade taga," sõnab Oja.

"Ma olen selles teatri töötanud. Ma tean, et selle loomingulise trupi ja laiemalt kogu teatri kollektiivi ootused ja nõudmised iseendale on olnud alati maksimaalsed. Tänaseks on settinud teadmine, et neile ootustele ja nõudmistele enam selles koosluses ja sellisel viisil vastata ei suudeta. Nii lihtne ongi, ühtegi muud põhjust - finantsilised, publikunumbrid vms - ei ole ja otsida pole mõtet," lisab ta.

Oja tunnistab, et toimuva taustal on tal kurb meel. Aga selle kõrval on samuti uhkus, et on julgetud teha suur ja aus otsus. "Midagi sellist, mida enne pole keegi julgenud," lausub NO99 nõukogu esimees lõpetuseks.