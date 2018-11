VIDEOD JA FOTOD | Laura Põldvere esines Liibanonis: kolisime tormi tõttu kontserdi telgist kohvikusse, elektrikud kartsid, et tehnika plahvatab 

Laura Liibanonis Kapten Kristjan Kostabi

Tüürose vanalinna külastus oli Laura sõnul heas mõttes veider. „Lisaks meie sõduritele olid ohutuse mõttes kaasas ka Iiri sõdurid ja LAF ehk Lebanese Armed Forces. Käisime turul ringi ja mehed ütlesid, et võime ringi vaadata, poodides käia ja šopata. Meestega poodlemine on üldse keeruline, aga kui sul on seljas kuulivest ja selja taga 20 sõjaväelast, siis pole väga sellist tunnet, et poodleks ringi,“ naerab Laura. „Nad ütlevad, et mine-mine, vaata ringi, meil aega on.“

Enne Liibanoni minekut tuli muusikutel allkirjastada leping, mis Laura sõnul oli üsna tüüpiline – kinnitad, et kui turvareeglid on ette öelnud ja sa neid eirad, vastutad ise oma elu eest.“ Ka kohapeal anti ülevaade, mida tohib ja mida mitte. „Esimesel päeval käisin hommikul duši all ja siis oli esimene briifing. Meil oli küll enne juttu olnud, et duši all käimise reegel on selline, et üle 30 või 60 sekundi seal olla ei tohi, aga mina lödistasin seal mõnuga 10 minutit. Kuna baas asub mäe otsas, siis tuuakse vett suurte veeautodega ja ei saa endale lubada, et kõik mõnulevad duši all.“ Lisaks pidi baasis olles teadma oma punkrinumbrit, kuhu sõjaolukorras varjuda. „Pidid ka teadma, kas ja millal kuulivest kaasa võtta. Kõik oli tarvis läbi rääkida, aga tõenäosus, et midagi juhtub, on väga väike.“

Laura Liibanonis Kapten Kristjan Kostabi

Hirmu Laura kordagi ei tundnud. „Autod, millega ringi sõitsime, olid igast suunast soomustatud ja kuulivest oli kogu aeg seljas. Ma pole üldse pabistaja. Olen ka harjunud reisima ja tegelikult ei tea kunagi, kus midagi juhtuda võib – kasvõi Eestis.“ Üks pisut veider seik oli Laura sõnul lennujaamast baasi sõites. „See oli kolmetunnine sõit ja tegime peatuse bensiinijaamas, kus polnud ühtegi inimest – ainult kolm kohalikku meest tegi laua taga suitsu. Üks meie inimene küsis, kas tohiks tualetti kasutada, nad lubasid. Mina siis tulin autost välja, kuulivest seljas ja siis nad vaatasid küll pika pilguga, et kuulivest ja püssidega mehed. Aga hirmutunnet ei olnud.“

Laurat on varem mitmel korral missioonidele esinema kutsutud, kuid graafik pole minekut võimaldanud. Nüüd on naine kindel, et läheks hea meelega tagasi, kus iganes missioonid toimuvad. „Loed küll lehti ja oled uudistega kursis, aga seal olles tekib asjale hoopis teine perspektiiv. Kohtusin ka Liibanoni aukonsuliga, kes ütles, et tunneb end Beiruti ümbruses kindlamalt, kui Euroopas. Need missioonid ongi ju selleks ette võetud, et meil Euroopas oleks ohutum. Nii pole ma varem mõelnud.“