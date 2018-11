Disainilahendused, mis on inspireeritud jõuka elu ideest 

Kvaliteet. SLIDER on igal sammul pühendunud tippkvaliteedile ning disainerite poolt on välja töötatud uuenduslikud disainikontseptsioonid. Kõik tootmisprotsessid, alates materjalide valikust kuni kokkupanekuni, juhinduvad hoolikalt kõrge kvaliteedikontrolli standarditest.

Erakordne disain. SLIDERi disainifilosoofia peamised omadused on kaasaegsed kujundused, kaasaegsed värvid, kitsad jooned ja liugusteraamid minimalistlikus stiilis. Rullikute efektiivne sisemine (peidetud) toimimine on hoolikalt varjatud: nähtamatu ülemine ratas, vaikne sulgemismehhanism, kvaliteetsed ukserattad. Iga element ja iga osa, isegi süsteemi väikseim osake, mängivad olulist rolli kodusisustuse prestiižse objekti loomisel.

SLIDERi lükanduksed on patenteeritud tööriistad inimestele, kellel on sisekujundus uuendusliku perfektsionistliku lähenemisega. SLIDER on mõeldud inimestele, kes aktsepteerivad tippsaavutusi ainult kodu- ja bürooruumide kontseptuaalses disainis. SLIDER peegeldab alati oma kliente – see on tõhus ja vastupidav, kuid väljastpoolt arenenud ja glamuurne.