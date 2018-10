Pisut enam kui kuu pärast rakendub valitsuse otsus, et rongid enam pealinnast Pärnusse ei sõida.

Mullu suvel otsustas valitsus, et alates 2019. aastast lõpetatakse taristu kehva tehnilise seisukorra tõttu reisirongiliiklus Lelle-Pärnu raudteelõigul, mis tähendab, et kuni Rail Balticu valmimiseni Tallinnast Pärnusse rongiga sõita ei saa. Ärileht kirjutab, et viimane rong Tallinnast Pärnu väljub 8. detsembril.

Praegu sõidab Tallinnast otse Pärnusse rong kord päevas, lisaks kord ka ümberistumisega Lelles. Pärnust Tallinna saab otse kaks korda päevas .

Valitsus otsustas juulis Lelle-Pärnu raudteelõigul avalike vedude tellimise lõpetamise alates 2019. aastast, mil raudteelõigu tehniline ressurss ammendub. Lelle-Pärnu raudteelõigu tehniline seisukord ei võimalda selle kasutamist reisirongiliikluseks alates 2019. aastast, kuna kiiruste hoidmine üle 60 km/h eeldaks investeeringuid mahus umbes 17 miljonit eurot, mis samas ei oleks Rail Balticu valmimist arvestades mõistlik otsus.

Reisijatevedu Lelle ja Pärnu vahel korraldatakse 2019. aastaks ümber bussiliinidega, samas säilib rongiühendus Lellest nii Tallinna kui Viljandi suunal. Samuti jääb toimima Lelle raudteejaam.