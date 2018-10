Saatejuht Keili Sükijainen räägib Kroonikale antud intervjuus, kuidas tal oli veel mõni aeg tagasi harjumus külastada toidupoodi pärast tööpäevi tühja kõhuga ning toiduarved olid seetõttu ebareaalselt suured.

Selle harjumuse küüsist sai ta lahti aga siis, kui hakkas elukaaslasega toidukulusid kokku arvestama.

"Ma hakkasin tegema nii, et pühapäeval paneme nädala nimekirja kokku ja käime poes. Ning eelmise päeva õhtusöögi võtan sageli järgmisel päeval ka lõunaks kaasa," rääkis Keili. Tuleb välja, et selline nipp on hoidnud toidukuludelt kokku umbes 300 eurot kuus.

Refereeritud teksti täispikka artiklit loe Kroonikast.