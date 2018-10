Tööandjad: palku ei tohiks enam tõsta!

Mäeots märkis Äripäevas, et Eestis kuluks tegelikult ära üks krahh, mis tõmbaks alla inimeste taevasse kerkinud palgaootused. Tema sõnul tuleks palgatõusu tagasi tõmmata, sest Eesti ei ole kõige ekspordisõbralikum riik. „Eestis on raske rahvusvahelist äri ajada ja kui me lähtume sellest, et kasv saab tulla vaid siis, kui sa ei keeruta raha riigis sees, vaid teed eksporti, siis ma ei näe, kust see kasv tulla saaks," mõtiskleb Mäeots.