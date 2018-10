URMAS SÕÕRUMAA AIN KALJURANNAST: mulle on emapiimaga kaasa antud mõistmine ja kaastunne

Eesti Olümpiakomitee president ja spordikeskuse erainvestor Urmas Sõõrumaa sõnab, et otsus määrata Karulaugu Spordikeskuse juhatajaks Kaljurand ei tulnud temalt. „Mina isiklikult ei vali oma ettevõtetesse töötajaid, vaid seda teevad selleks palgatud inimesed. Aktsepteerin nende valikuid ja Ain Kaljurand on spordikeskust juhtima väga pädev inimene.”

„Mis puudutab kohtumõistmist teiste inimeste üle, siis selleks on nii ilmalikus kui vaimumaailmas teised jõud, mitte mina. Minule on emapiimaga kaasa antud pigem mõistmine ja kaastunne ümbritseva suhtes,” jääb Sõõrumaa filosoofiliseks. „Karulaugu Spordikeskuse näol on tegemist hubase ja multifunktsionaalse keskusega, mille üle võiks iga vald uhkust tunda.”