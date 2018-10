Raugast gangster tapeti vahetult pärast uute vanglasse viimist

BBC teatel avastati 89aastase Whitey surnukeha ülirange režiimiga vanglast üsna varsti pärast seda, kui mees oli sinna Florida vangimajast üle toodud. Vanglaametnik ütles Associated Pressile, et surmajuhtumit uuritakse kui mõrva.

Whitey suri samal päeval, kui ta 1385 asukaga Hazeltoni vangimajja üle viidi. Mitmed allikad on Boston Globe’ile viidanud, et tema surma põhjustamises kahtlustatakse kaasvangi, kel on sidemeid maffiaga. Õiguskaitseorganite allikad ütlesid CBSile, et vahetult pärast vangimajja saabumist sai eakas kurikael ühelt või mitmelt kaasvangilt raskelt peksa. Teadaolevalt saigi eluaegset vangistust kandnud mees uues karistusasutuses viibida vaid mõned tunnid.