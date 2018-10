Minister Mailis Reps: Randjärv rääkis Eesti Kontserdi teemadel saja inimesega

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps kinnitas Õhtulehele Eesti Ekspressis ilmunud väiteid. „Kas Laine Randjärv on rääkinud minuga sellest Eesti Kontserti teemast? Loomulikult,“ ütles Reps. Ministri hinnangul oli Randjärv oma tegemistes väga aktiivne. „Ma ei liialda, kui arvan, et Randjärv on EK teemadel rääkinud saja inimesega. Ta oli väga aktiivne, väga tubli lobistina.“