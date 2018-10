Kultusliku diskohiti esitajal diagnoositi rinnavähk 

Candi leidis vasakust rinnast mügariku, mis osutus kartsinoomiks. Talle tundus see uskumatu - ta oli ometi oma tervise eest korralikult hoolt kandnud. Miks lauljanna ränka diagnoosi varem ei avalikustanud? "Otsustasin selle enda teada jätta ning tegelesin eneseanalüüsiga," ütleb Candi, lisades, et läbis kõik emotsioonid eitusest ja enesehaletsusest vihani. "See, et ma ringi tuuritasin, aitas mind väga. Et ma tegin midagi, mida ma armastan ja milleks olen siia ilma sündinud."