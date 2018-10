Kuressaare Ida-Niidu elamurajoonis on viimasel ajal langenud rüüstamise ohvriks sõiduautod, varastatud on bensiini ja rehve on tühjaks lastud. Väidetavalt on pahategude taga noortekamp, kes nimetab ennast Ida gängiks.

“Minu autol oli käidud püsti kapotil ja seal trambitud nii, et paras mõlk on sees,” rääkis Saarte Häälele noortekamba tegutsemise ohvriks langenud mees, kes ei tahtnud konkreetseks minna, kuna kardab kättemaksu ja tal on hirm, et avalikustamise peale hakatakse jälle laamendama. Mees teadis rääkida, et tavaliselt koguneb see kamp lasteaia kõrval olevale jalgpalliväljakule, kus käiakse üle tee võsas ja juuakse ennast täis või pannakse narkotsi.

Kuressaare politseijaoskonna noorsoopolitseinik Ahto Aulik ütles, et 13. oktoobril kogunenud seltskond on teada, aga selgitamisel on, kes mida konkreetselt tegi.