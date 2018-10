Kahe lõhkemata pommi paigaldamise eest vangi mõistetud Märt Ringmaa (pildil) kaotas kohtuvaidluse ajaleheartiklis andmete ümberlükkamise vaidluses, kuid kaitsja leiab, et kaebust mitte menetlenud riigikohus oleks pidanud esitama põhjendused, ja nüüd kaalutakse Euroopa Inimõiguste Kohtusse minekut.

Kaebus puudutab 2006. aasta. 28. septembril Pärnu Postimehes ilmunud artiklit „Märt Ringmaa hingel on seitse inimelu“. Ringmaa kaitsja, advokaat Raiko Paas esitas maakohtule võlaõigusseaduse alusel hagi, milles taotles vastustaja kohustamist artiklis esitatud andmed ümber lükata. „Artikli sisus on kirjutatud, et tema kontol on seitse hukkunut ja kuus vigastatut, mida palusime ümber lükata,“ märkis kaitsja.

Tartu maakohus jättis mullu juunis hagi rahuldamata. Tänavu jaanuaris jättis Tartu ringkonnakohus maakohtu otsuse muutmata. Hiljuti tegi riigikohus asjas otsuse. „Riigikohus võttis asja menetlusse ja tegi otsuse ilma igasuguse selgituseta. Õiguspraktikas pole sellist asja lahendamist kunagi nähtud, isegi kuuldud mitte! Asja kokkuvõte on selline, et esiteks ei ole teada, millisel mõjuval põhjusel riigikohus põhjendusi ei esitanud, teiseks ei tea ka seda, miks riigikohus asja nii otsustas,“ ütles Paas. „Arutame kliendiga, kas läheme inimõiguste kohtusse.“