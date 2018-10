18. oktoobril leidis superministeeriumis aset riigihalduse ministri Janek Mäggi nind kodanikuliikumise Eesti Metsa Abiks (EMA) kohtumine, mis kujunes Mäggi ning koos temaga kohtumisel olnud nõunike jaoks täielikuks õudusunenäoks. EMA aktivistid Linda-Mari Väli ja Indrek Vainu ei lasknud ministril peaaegu sõnagi rääkida ning lisaks ehmatasid ta korralikult ära, kirjutab Eesti Ekspress.

Mäggi kirjelduse järgi kummardas agressiivse suhtlusstiiliga Vainu üle laua tema poole ning nõudis kähiseva hääle karjudes, mitu last ministril on, kelle käpiknukk ta on ja kas ta Eesti looduse peale üldse ei mõtle.

„Sellist kohtumist pole mul enne olnud. Mul oli selline tunne, et kui tal oleks olnud relv, oleks ta mu maha lasknud.“

