Järva maakonnas Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel Koigis (km 98,6-100,0) on kehtestatud kiiruspiirang tee geoloogilisteks uuringuteks.

31. oktoobril kell 09.30 kuni 1. novembrini kell 19.00 on seoses raudtee remonttöödega liiklusele suletud Ahtme–Rausvere maanteel Vana-Ahtme raudteeülesõidukoht (km 4,5–4,6) Ida-Viru maakonnas. Ümbersõit on korraldatud Jõhvi kaudu ning teekond pikeneb 9,0 km.

Kolmapäeval on liikluspiiranguid kolmes maakonnas. Politsei palub autodele alla panna talverehvid ning kanda helkurit.

Rapla maakonnas Tallinna–Rapla–Türi maanteel Röal (km 36,6–37,1) ) tehakse valgustuse hooldetöid. Töötsoonis on hoiatav märk.

Pimedus, külmakraadid ja sademed muudavad liiklejate elu raskeks. Politsei palub, et sõidukiomanikud vahetaksid esimesel võimalusel suverehvid talviste vastu ning vaataksid üle, kas sõiduki kojamehed ja tuled on seisukorras, mis lubab lume ja pimeduse vastu täisvõimsusel võidelda. Ka autojuht on jalakäija, seega peab iga liikleja küljes rippuma vähemalt üks helkur.