Mõne nädala eest jõustus Tallinna Ringkonnakohtu määrus, millega lõplikult pankrotistus tuntud ärihai ja elukunstnik Hando Hanschmidt.

2017. aasta lõpus esitas osaühingu Qulamo pankrotihaldur avalduse Hanschmidti pankroti välja kuulutamiseks. Võlanõue ulatus toona koos intresside ja viivistega üle 250 000 euro.

Hanschmidt vaidles pankrotiavaldusele vastu, väites, et pole maksejõuetu. Mees kinnitas, et on Dubai resident, seal on tema tegelik kodu ning seal asuvad ka tema varad ja ärihuvid.

