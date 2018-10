Perearst Karmen Jolleri abil muutus mürgise "imeravimi" MMSi ostmine Eestis veelgi tülikamaks: ettevõtte jaoks on nüüd suletud ka PayPali teenused.

Joller kirjutab Facebooki grupis "MMS tapab tervist", et ta on alati alternatiivseid ravivõtteid toetanud, aga teatud piirini: kuni need inimestele kahju ei tee.

"Mul on südamest hea meel, et terviseametil õnnestus kinni panna MMSi Facebooki grupp. Minu suur kummardus AS Maksekeskusele ja Eesti pankadele, kes keeldusid tegemast koostööd ettevõttega, kes kuritahtlikult meie inimeste tervist kurnab. Jäi veel PayPal," sõnas Joller.

Joller kirjutas PayPalile, kasutades sõnumi jõu suurendamiseks esimest korda teadlikult ära talle antud aasta arsti tiitlit.

"Suure kergendustundega avastasin, et nüüd on MMSi ostmine veelgi tülikam, sest kuritahtliku ettevõtte jaoks on suletud ka PayPali teenused. Silmakirjalikult sarjab ettevõte oma kodulehel Eesti pankasid, kuid ei julge tunnistada, et isegi suur, ülemaailmne kontsern nagu PayPal ei soovi oma mainega riskida ja nendega koostööd teha," märkis Joller.