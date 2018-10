Pronksist raudmees saab olema enam kui 50 meetrit kõrgem kui Hiina Allikatempli Buddha, kelle kõrguseks on 128 meetrit. Seni on Buddha nautinud maailma kõrgeima kuju tiitlit.

182 meetrit kõrge „Üksmeele momunent“, rahvasuus „India raudmees“ - Pateli omaaegne hüüdnimi - on siiski kaetud pronksiga. Skulptuuri tarbeks kulus tervelt 1850 tonni pronksi. Kuju sisemuses on 180 000 kuupmeetrit betooni.

Võrdluseks veel: Volgogradis kõrguv „Emake kodumaa kutsub!“ on 85 meetrit kõrge, New Yorgi „Vabadus, mis valgustab maailma“ ehk lihtkeeles Vabadussammas on 93 meetrit kõrge ning Rio de Janeiros asuv „Lunastaja Kristus“ 38 meetrit kõrge.

Muljetavaldaval kujumürakal on ka kriitikuid, kes leiavad, et India praegune peaminister Narendra Modi plaanis monumendi avada, et rahva seas populaarsust võita. Paljude arvates poleks Sardar Patel ise soovinud, et tema skulptuuri peale selliseid summasid kulutataks.