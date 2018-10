Eesti Vabariik 100 filmiprogrammi kuuluv mängufilm “Eia jõulud Tondikakul” sai esimese ametliku treileri. Eesti esimene laste jõulufilm jõuab kinoekraanidele detsembris.



“Eia jõulud Tondikakul” on üks Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks loodud filmidest. See räägib 10-aastasest Eiast, kelle plaanid võtavad ootamatu pöörde, kui linnatüdruk viiakse talvevaheajaks salapärasesse Lõuna-Eesti tallu. Tüdruk ei oska esialgu aimatagi, et õige pea asub ta päästma hukule määratud põlismetsa, viima kokku kaht armastavat inimest ning lahti harutama oma pere kiivalt hoitud saladust.



Filmi kahe lapsest peaosatäitja otsingud vältasid mullu ligi pool aastat, 3000 lapse seast osutusid valituks Tallinnast pärit 10-aastane Paula Rits ja 12-aastane Siim Oskar Ots. Lastest kõrvalosatäitjateks valiti Annabrith Heinmaa ja Marvin Inno.



Laste kõrval astuvad filmis üles mitmed tuntud näitlejad nagu Jaan Rekkor, vennad Märt Pius ja Priit Pius, Mirtel Pohla, Priit Võigemast, Juhan Ulfsak, Tambet Tuisk, Anne Reemann, Tõnu Oja, Meelis Rämmeld, Maria Annus, Robert Annus ja teised. Näitlejadebüüdi teeb lastefilmis laulja Liis Lemsalu, kellel on üks kandvamaid rolle.



Filmi režissöör ja stsenarist on Anu Aun, produtsendid Maie Rosmann-Lill ja Maario Masing, operaator Heiko Sikka, loodusoperaator Ants Tammik ja kunstnik Matis Mäesalu. Filmi planeeritav eelarve on ligi 1,1 miljonit eurot ning see valmib produktsioonifirmade Luxfilm ja Kinosaurus Film koostöös.



Film jõuab kinodesse 7. detsembrist.