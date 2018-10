GALERII | Jüri Ratas sattus kahe amatsooni vahele ()

Peaminister kinnitas tervisetehnoloogiatele keskendunud Põhjala Tuleviku Foorumil, et patsiendikeskse tervishoiusüsteemi arendamine on Eesti üks prioriteete. “Meie eesmärk on, et suudaksime meditsiinis võtta tehisintellekti kasutades arvesse iga inimese eripärasid ning aidata juba enne terviseprobleemide avaldumist,” rääkis Ratas.

Pärast foorumit arutas Ratas peaminister Theresa Mayga Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise läbirääkimiste hetkeseisu. Ratas ütles, et on veendunud 27 liikmesriigi ja Suurbritannia soovis jõuda kokkuleppele. „Samas ei saa eirata tõsiasja, et ükskord võib kätte jõuda hetk, kus me peame lahku minema leppeta. Peame ka selleks võimaluseks valmistuma. Siiski ei ole see hetk veel käes ning kokkulepe on endiselt parim lahendus nii Euroopa Liidu kui ka Suurbritannia inimestele ja ettevõtetele,“ rääkis Ratas.