Täna kultuuriministeeriumis toimunud kohtumisel SA Eesti Kontsert nõukogu liikmetega teatas kultuuriminister Indrek Saar, et kutsub kogu nõukogu täies koosseisus tagasi. Mis saab edasi?

Eesti Kontserdi nõukogu esimehe Indrek Laulu oli toimunu osas kommentaare jagades küllaltki napp. "Juhi konkurssi valimise osas olin kirjutanud juba varasemalt kokkuvõtte. Selline soov tuli neljapäeval ja esmaspäeval ma esitasin selle, kuid siis sain teate, et toimub siin kogunemine ja meid kutsuti kella neljaks kõiki siia kokku," kommenteeris Laul.

"Ja see on ministri otsus kogu nõukogu tagasi kutsuda. Mina olen rõhutanud ja saanud ka juristidelt ülevaate, et olen juriidiliselt viinud läbi konkreetselt uue juhi valimisi. Seaduspäraselt ja korrektselt."