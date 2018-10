Kultuuriminister Indrek Saar kommenteeris ministeeriumis toimunud kohtumise järgselt, et otsus kutsuda Eesti Kontserdi nõukogu tagasi tulenes järeldusest, et nõukogu ei oma enam piisavat koostöövõimet.

"See ei olnud konsensuslik ettepanek. Seega on see ministri otsus kutsuda nõukogu täis koosseisus tagasi," kommenteeris Saar.

Teatavasti pidi Eesti Kontserdi nõukogu uueks juhiks saama reformierakondlane Laine Randjärv, kuid tema kandidatuurist loobumine on andnud poliitikutele põhjust heita SDE ridadesse kuuluvale Indrek Saarele ette, et tegemist oli poliitilise otsusega. "Juhul, kui selliseid väiteid esitatakse, tuleb neid väiteid ka tõestada," vastas etteheidete kohta minister. "Mina saan omalt poolt tõestada, et ma ei ole mõjutanud ühtegi nõukogu liiget tegema juhikonkursi raames tegema ühte või teistpidi otsust."

"Esimesel võimalusel koostame uue nõukogu," ütles Saar ja lisas, et see võib võtta vähemalt nädala jagu aega. "Esiteks tuleb need inimesed leida. Siis tuleb kontrollida nende tausta, et ei ole huvide konflikti ja ühe liikme peame nimetama üldse rahandusministeeriumi ettepanekul - kogu see protsess paratamatult võtab aega."

Kuula täispikka intervjuud: