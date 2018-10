Riigikohus võttis teisipäeval arutusele vandeadvokaat Oliver Nääsi määruskaebuse kohtumäärusele, millega tühistati Savisaare kohtu alt vabastamine tema tervisliku seisundi tõttu.

Riigikohtu kriminaalkolleegium peaks Nääsi määruskaebuse arutamise aja määrama veel sel aastal, vahendas ERRi uudisteportaal.

"Me ei nõustu ringkonnakohtu seisukohaga, et maakohus ei võinud menetluse lõpetamisel tugineda endokrinoloog Vallo Volke kategoorilises vormis antud arvamusele, mille kohaselt ei ole kriminaalmenetluse jätkamine Edgar Savisaare suhtes enam võimalik ilma, et see otseselt ohustaks tema elu ja tervist," selgitas Nääs.

Ta märkis, et ringkonnakohus jättis tähelepanuta asjaolu, et ekspertkomisjoni olid kaasatud erinevate valdkondade asjatundjad, kes kõik andsid arvamuse enda valdkonnas. Tema hinnangul ei lükka teiste ekspertide arvamused teistes valdkondades ümber endokrinoloogist eksperdi arvamust ega saagi seda teha, kuna erinevad eksperdid hindasid erinevaid asjaolusid.